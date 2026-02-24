Более 19 тыс. человек с гололёдными и холодовыми травмами обратились к медикам с начала сезона

С начала зимнего периода за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились более 19 тысяч человек. Такие данные приводит Минздрав. Подавляющее большинство пострадавших – это люди, получившие травмы при падении. Таких случаев почти 18 тысяч, среди них более 3,5 тысяч – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно отмечено: свыше тысячи человек, включая 687 детей, травмировались во время катания на тюбингах, ледянках и санках. Специалисты напоминают: при изменчивой погоде важно быть максимально осторожными. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, под свежим снегом – ледяной настил.

Рекомендуется выбирать нескользящую обувь, двигаться медленно, не держать руки в карманах, избегать наклонных поверхностей. Пожилым советуют пользоваться тростью, женщинам – отказаться от высоких каблуков, родителям – объяснять детям правила безопасности на горках. Также важно обходить места, где возможен сход снега с крыш. Если травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в травмпункт, а при серьезном состоянии – вызвать скорую помощь.