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Более 19 тыс. человек с гололёдными и холодовыми травмами обратились к медикам с начала сезона

24 февраля 2026 06:37
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С начала зимнего периода за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились более 19 тысяч человек. Такие данные приводит Минздрав. Подавляющее большинство пострадавших – это люди, получившие травмы при падении. Таких случаев почти 18 тысяч, среди них более 3,5 тысяч – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 19 тыс. человек с гололёдными и холодовыми травмами обратились к медикам с начала сезона-2

Отдельно отмечено: свыше тысячи человек, включая 687 детей, травмировались во время катания на тюбингах, ледянках и санках. Специалисты напоминают: при изменчивой погоде важно быть максимально осторожными. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, под свежим снегом – ледяной настил.  

Рекомендуется выбирать нескользящую обувь, двигаться медленно, не держать руки в карманах, избегать наклонных поверхностей. Пожилым советуют пользоваться тростью, женщинам – отказаться от высоких каблуков, родителям – объяснять детям правила безопасности на горках. Также важно обходить места, где возможен сход снега с крыш. Если травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в травмпункт, а при серьезном состоянии – вызвать скорую помощь. 

# Министерство здравоохранения Республики Беларусь

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