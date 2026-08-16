Европа на пороге засухи. Как «зеленые» технологии довели регион до ручки

В наше время вода и земля становятся главной мировой валютой. Климат стремительно меняется. Мы это на себе чувствуем, а на Западе и вовсе столкнулись с настоящим экологическим бедствием. Главные водные артерии Европы переживают катастрофическое обмеление. Рейн, Дунай, Эльба, Висла превратились в песчаные отмели. Во Франции и Румынии остановлена работа АЭС. Реакторы просто нечем охлаждать. В Польше останавливают угольные станции. Из-за критически низкого уровня воды в Европе практически парализовано грузовое судоходство, а экономика несет миллиардные убытки. Как Старый Свет оказался на пороге глобальной засухи и почему ставка на «зеленые» технологии в очередной раз не сработала – попытались разобраться в программе «Неделя» на СТВ.

Главная река Италии – Тибр, которая обмелела настолько, что из-под воды показался мост императора Нерона, ему около 2 тысяч лет. Это сенсация для археологов и катастрофа для экологов.

А это уже другая крайность. В Германии вышли на свет «голодные камни». Веками они считались маркерами засухи и голода. Сегодня пророчество сбылось. Главные водные артерии ЕС стремительно пересыхают.

Вот так выглядит Рейн. Река фактически раскололась надвое, парализовав судоходство. Для Берлина это настоящий удар. По Рейну везли уголь, сталь, нефть и химикаты. Сейчас баржи идут практически пустыми.

Катарина Штельцер, руководитель отдела сельскохозяйственной продукции (Германия):

Это, конечно, абсолютная катастрофа для нас. Сейчас мы не можем транспортировать товары на переработку кораблями. Там, где это возможно, мы переходим на грузовики, загружаем товары на них, чтобы доставлять клиентам. Но, как я уже сказала, это не всегда возможно.

Немецкая индустрия идет на дно, которого на Рейне теперь почти не осталось. Каждый месяц простоя выливается в огромный минус. Убытки уже оценивают в 2 миллиарда евро минимум.

Андреас Бартель, представитель гавани Дуйсбурга (Германия):

Сейчас сложно делать прогнозы на более длительный срок, но, вероятно, мы не сможем вздохнуть с облегчением до середины или конца сентября, когда ожидается значительно больше осадков.

А в Румынии военное положение в энергетике. Страна объявила режим ЧС на весь август. Чтобы спасти Дунай, а с ним и работу АЭС, военные взорвали скалы, затопили четыре баржи с камнями, сооружая дамбу, но ничего не помогло. Дунай практически без воды, а Румыния – без света. АЭС в Чернаводэ полностью остановлена.