Как Москва смотрит на присутствие Китая в Арктике? Мнение политолога

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Как Москва смотрит на присутствие Китая в Арктике? Быть может, это замечательная плоскость для российско-китайского тандема, экономического, арктического тандема?

Сергей Санкевич, политолог (Россия):

Положительно смотрит и даже заманивает Китай побыстрее заходить в арктические проекты. Да, действительно, знаменитый китайский глобальный проект «Один пояс, один путь» огибает по южному пути Евразию, а также по северному пути через Северный морской путь. Это у них на всех картах висит. Поэтому Китай является государственным наблюдателем в Арктическом совете, кстати, с подачи России он туда попал. И да, будет Китай это делать.

Вот как сейчас это выглядит с точки зрения России? Россия не монополизирует Северный морской путь. Россия говорит, и в российском законе написано, что Северный морской путь – это исторически сложившаяся национальная стратегическая магистраль. Вот так записано в российском законе. Поэтому торговые суда, мирные суда имеют право прохода, но правило утверждает Россия. Вот правило, соблюдайте и проходите. Военные суда требуют разрешения. Хотите пройти, запросите разрешение. И все. Это же никто не делает шлагбаум поперек Северного морского пути. Значит, это правильный подход.

Теперь, что касается использования Северного морского пути. Сколько везем? Мало. Всего 37 миллионов тонн в 2025 году, а в этом году 40 миллионов тонн. Фатально мало. Что везем? В основном углеводороды. 85% – углеводороды. А дальше металл.