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В Турции у лидера секты изъяли 200 кг золота в слитках

16 августа 2026 14:10
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В Турции у лидера секты изъяли 200 кг золота в слитках-0

Полиция Турции во время обыска по уголовному делу о легализации преступных доходов у лидера секты «Сулейманджилар» изъяла 200 кг золота в слитках, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Золото находилось у брата Алихана Куриша – лидера секты. По предварительной оценке, стоимость слитков составляет около 28 млн долларов.

«Сулейманджилар» считается авторитетной религиозной организацией Турции. Создана в середине прошлого века, обладает значительным влиянием как внутри страны, так и за рубежом.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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