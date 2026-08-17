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Минобороны России: Зимой Украину ждет «заморозка»

17 августа 2026 10:28
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Минобороны России: Зимой Украину ждет «заморозка»-0

Минобороны России опубликовало информацию об ударах по военной инфраструктуре Украины, а затем прокомментировало его словами: «Зимой вам будет «заморозка». 

На снимке, который сопровождает публикацию, изображены беспилотники «Герань». Слева от БПЛА добавлена надпись: «Как снег на голову».

Как сообщали ранее в ведомстве, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые задействованы в интересах ВСУ.

Армия России ударила по железнодорожной станции порта Измаил

ВС России ударили по пункту управления ВМС Украины в порту Рени

Фото: Минобороны РФ

# Международная политика

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