Минобороны России: Зимой Украину ждет «заморозка»

Минобороны России опубликовало информацию об ударах по военной инфраструктуре Украины, а затем прокомментировало его словами: «Зимой вам будет «заморозка».

На снимке, который сопровождает публикацию, изображены беспилотники «Герань». Слева от БПЛА добавлена надпись: «Как снег на голову».

Как сообщали ранее в ведомстве, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые задействованы в интересах ВСУ.



Армия России ударила по железнодорожной станции порта Измаил



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Фото: Минобороны РФ