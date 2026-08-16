В чем главная опасность и главное преимущество Арктики? Ответил экономический аналитик

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Арктика является ярким примером глобального потепления, как регион, и глобального похолодания геополитического. Именно на этом стыке мы видим ситуацию, которая сегодня развивается. Мы видим, что этот конфликт – не только коллективный Восток-Запад, или в данном случае мы говорим о России, это и конфликт внутри западного блока. Покушение Трампа на Гренландию. Мы видим ответ Евросоюза на эти все движения. Поэтому я думаю, что тут все гораздо сложнее и гораздо проще одновременно.