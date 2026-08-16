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Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц

16 августа 2026 19:35
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:
Георгий Васильевич, где место Минска под арктическим солнцем?

Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц-2

Георгий Гриц, экономический аналитик: 
Минск как партнер вот этого глобального атлантического проекта. Я приведу несколько примеров. Один пример, я говорил, это свою логистическую составляющую по транзиту экспортных грузов в страны дальнего зарубежья, дальней дуги. И второй, мы об этом не говорили, как инфраструктура, – это наш белорусский суверенный порт в Мурманске.

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# Георгий Гриц # Игорь Позняк # Международная политика

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