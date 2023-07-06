«Победив русских, мы победим мир!» В Минске прошла спортивная пресс-конференция по итогам зимнего сезона 2022/23

Новости Беларуси. В Минске прошла пресс-конференция по итогам зимнего сезона 2022/23, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ведущие спортсмены поделились впечатлениями о прошедших соревнованиях и оценили собственные результаты.

Минувших сезон отличался от предыдущих отсутствием международных стартов. Однако, несмотря на это, наши атлеты не утратили мотивацию и провели время с пользой. Они оттачивали свое мастерство, работали над ошибками, изучали и пробовали что-то новое. Без состязательной практики спортсмены не остались. Календарь получился насыщенным, а соперники очень серьезные. Сборная Россия в мировом спорте всегда находилась на первых позициях. И от борьбы с ней наша команда осталась только в выигрыше.

Павел Дик, белорусский фристайлист:

Если взглянуть на протоколы соревнований, то русская команда всегда в топе. И сейчас есть такая возможность: нас поставили лицом к лицу. Это возможность подтянуть наш уровень, потому что у нас, насколько известно, смена поколений сейчас: много молодых спортсменов добавилось. Я считаю, что это огромная возможность наработать хорошую базу, потому что, победив русских, мы победим мир.

Марина Зуева, белорусская конькобежка:

Если оценивать, достигла ли я, чего планировала, то это 10. Потому что я 3 золотые медали завоевала и улучшила свои результаты на длинных дистанциях. Мой план – продолжать тренироваться и поддерживать себя в хорошей форме. Пока календарь соревнований неизвестен, но думаю, что в ближайшее время узнаю и уже определю для себя какие-то главные старты.