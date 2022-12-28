Конькобежка Марина Зуева о золоте чемпионата России: «Сделала всё, как планировала. Уехала в длинный отрыв»

Новости Беларуси. Вторую золотую медаль выиграла белорусская конькобежка Марина Зуева на Открытом чемпионате России на отдельных дистанциях. На сей раз ей не было равных в масс-старте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участница Олимпийских игр вначале присматривалась к партнершам по забегу, а затем уже показала свой класс. Примерно половину дистанции наша спортсменка держалась в середине общей группы. Затем с немногочисленными последовательницами уехала в отрыв. Но и на этом Зуева не остановилась, а продолжила набирать скорость. Как итог – некоторых конкуренток она обошла на круг. А отрыв от второго места составил существенные 17 секунд.

Марина Зуева, двукратная победительница Открытого чемпионата России по конькобежному спорту:

По задуманному плану все сделала. Сначала пару кругов присмотрелась, кто как едет, и начала предпринимать ускорение, какие-то атаки. Некоторые девчонки поддержали мои атаки, мы уехали в отрыв. И я дальше продолжила набирать скорость, атаковать. Осталась одна, уехала в отрыв. Понимала, что моя сильная сторона – это длина. То есть мне нужно не ждать финиша, а пытаться сделать все до финиша. Поэтому сделала все, как планировала. Уехала в длинный отрыв и финишировала с поднятыми руками.

Данная награда стала для Зуевой уже второй. Ранее она была лучшей на трех километрах. Что касается всей сборной Беларуси, то в активе команды шесть наград после трех дней турнира.