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Конькобежка Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады

17 февраля 2024 13:16
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Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады. Нашей конькобежке не было равных на дистанции 5 тысяч метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конькобежка Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады-1

Марина показала результат 7 минут 14 секунд 27 сотых, ни одной из спортсменок не удалось превзойти этот показатель. Ближайшая преследовательница, Екатерина Кошелева, проиграла белоруске 8 секунд. Таким образом, Зуева стала первой отечественной чемпионкой нынешнего турнира.

# Спортивные соревнования # Марина Зуева

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