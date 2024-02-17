Конькобежка Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады

Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады. Нашей конькобежке не было равных на дистанции 5 тысяч метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Марина Зуева принесла Беларуси первое золото Всероссийской спартакиады. Нашей конькобежке не было равных на дистанции 5 тысяч метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Марина показала результат 7 минут 14 секунд 27 сотых, ни одной из спортсменок не удалось превзойти этот показатель. Ближайшая преследовательница, Екатерина Кошелева, проиграла белоруске 8 секунд. Таким образом, Зуева стала первой отечественной чемпионкой нынешнего турнира.