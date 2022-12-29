Марина Зуева выиграла третье золото чемпионата России по конькобежному спорту

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях с участием белорусских спортсменов принес новые победы. Сегодня, 29 декабря, в заключительный день турнира наши атлеты порадовали наивысшими результатами в нескольких дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В командном спринте у женщин не было равных нашему трио в составе Евгении Воробьевой, Анны Доморацкой, Екатерины Слоевой. В аналогичной дисциплине у мужчин лучшее время показали также белорусские спортсмены Владислав Гапон, Игнат Головатюк и Виктор Руденко.

Трехкратной победительницей соревнований стала Марина Зуева. Сегодня конькобежка выиграла золотую медаль на дистанции 5 000 метров. Напомню, кроме этого, белоруска была лучшей в женском масс-старте, а тремя днями ранее Зуева показала золотой результат на дистанции 3 000 метров.

Таким образом, на счету белорусской сборной 9 наград российского первенства: 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых.