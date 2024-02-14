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Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших

14 февраля 2024 11:04
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Две медали завоевали белорусские конькобежцы на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Программу турнира открыли забеги на 500 метров у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Анна Доморацкая, показав результат 38 секунд 67 сотых, стала обладательницей бронзовой награды. Еще одна белоруска Екатерина Слоева оказалась седьмой.

Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших-1

У мужчин на аналогичной дистанции третьим финишировал лидер нашей команды Игнат Головатюк. Его время 35 секунд 31 сотая. Что касается других отечественных атлетов, то Артем Чабан занял девятое место, Владислав Гапон 15-е, Виктор Руденко стал 17-м. В забеге на 3 000 метров у женщин Марина Зуева остановилась на пятом месте. А на пять километров у мужчин Егор Доморацкий стал восьмым.

# Спортивные соревнования # Анна Доморацкая # Игнат Головатюк # Марина Зуева

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