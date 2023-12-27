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Белоруска Марина Зуева выиграла золото международного турнира по конькобежному спорту

27 декабря 2023 11:47
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Белорусские конькобежцы отметились еще двумя наградами на международном турнире в Иркутске. На сей раз в активе наших спортсменов золото и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Марина Зуева выиграла золото международного турнира по конькобежному спорту-1

Вне конкуренции была Марина Зуева. Она оказалась самой быстрой на дистанции 5 тысяч метров. Время победительницы – 7 минут 11 секунд и 58 сотых. Это новый рекорд катка. Евгений Гагиев, Артем Чабан и Виктор Руденко стали обладателями бронзы в командном спринте. Всего же в активе белорусов пять медалей.

# Спортивные соревнования # Марина Зуева

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