Белоруска Марина Зуева выиграла золото международного турнира по конькобежному спорту

Белорусские конькобежцы отметились еще двумя наградами на международном турнире в Иркутске. На сей раз в активе наших спортсменов золото и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции была Марина Зуева. Она оказалась самой быстрой на дистанции 5 тысяч метров. Время победительницы – 7 минут 11 секунд и 58 сотых. Это новый рекорд катка. Евгений Гагиев, Артем Чабан и Виктор Руденко стали обладателями бронзы в командном спринте. Всего же в активе белорусов пять медалей.