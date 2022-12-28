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​Белорусская конькобежка Марина Зуева выиграла масс-старт на Открытом чемпионате России

28 декабря 2022 12:53
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Ни дня без пьедесталов. По такому графику идут белорусские конькобежцы на Открытом чемпионате России. 28 декабря у нас награда только одна. Зато наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Белорусская конькобежка Марина Зуева выиграла масс-старт на Открытом чемпионате России-1

Марина Зуева выиграла масс-старт. Причем сделала это, что называется, на одном коньке. Наша спортсменка вначале не форсировала события и бежала в основной группе. Но чем ближе был финиш, тем очевиднее становилось превосходство белоруски. В итоге Зуевой ничего не оставалось делать, кроме как уйти в отрыв. Соперницам она привезла больше одного круга. Это уже вторая награда высшей пробы для нашей спортсменки на данном турнире. Ранее она не знала равных на дистанции 3 000 метров.

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# Зимние виды спорта # Марина Зуева # Фотофакт

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