​Белорусская конькобежка Марина Зуева выиграла масс-старт на Открытом чемпионате России

Ни дня без пьедесталов. По такому графику идут белорусские конькобежцы на Открытом чемпионате России. 28 декабря у нас награда только одна. Зато наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Зуева выиграла масс-старт. Причем сделала это, что называется, на одном коньке. Наша спортсменка вначале не форсировала события и бежала в основной группе. Но чем ближе был финиш, тем очевиднее становилось превосходство белоруски. В итоге Зуевой ничего не оставалось делать, кроме как уйти в отрыв. Соперницам она привезла больше одного круга. Это уже вторая награда высшей пробы для нашей спортсменки на данном турнире. Ранее она не знала равных на дистанции 3 000 метров.