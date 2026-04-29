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Новости по тегу #Марина Вежновец

Международный день танца. Почему белорусскому балету едут учиться со всего мира?
29 апреля 2026 18:10

Международный день танца. Почему белорусскому балету едут учиться со всего мира?

Почему первая роль стала провальной и как начинается день примы Большого? Интервью с балериной Мариной Вежновец
25 июня 2025 12:03

Почему первая роль стала провальной и как начинается день примы Большого? Интервью с балериной Мариной Вежновец

«Это пример редкого семейного счастья». История артистов балета, которые познакомились на работе
01 июля 2021 12:39

«Это пример редкого семейного счастья». История артистов балета, которые познакомились на работе

«У меня солнечный ребёнок». Солистка Большого театра откровенно о своей семье
02 мая 2021 15:26

«У меня солнечный ребёнок». Солистка Большого театра откровенно о своей семье

Стала на пуанты в три года. История 8-летней белоруски, которая победила на престижном конкурсе в Берлине
05 марта 2020 16:21

Стала на пуанты в три года. История 8-летней белоруски, которая победила на престижном конкурсе в Берлине

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета
25 ноября 2017 16:20

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета

Семилетняя балерина из Минска Вера Шпаковская вышла в финал международного конкурса во Франции
03 ноября 2015 16:51

Семилетняя балерина из Минска Вера Шпаковская вышла в финал международного конкурса во Франции

Александр Лукашенко 11 сентября вручил госнаграды заслуженным работникам различных сфер
11 сентября 2014 10:40

Александр Лукашенко 11 сентября вручил госнаграды заслуженным работникам различных сфер

Кто они - выдающиеся женщины 21 века?
07 марта 2014 18:12

Кто они - выдающиеся женщины 21 века?