Новости по тегу #Марина Вежновец

«Бульба», «Метелица», «Вязанка», «Толкачики». Исконно белорусские народные танцы, которые веками звучали в перерывах во время трудового дня в поле и после – на шумных деревенских вечорках. Это неотъемлемая часть культуры и быта нашего народа.
Путь заслуженной артистки Беларуси Марины Вежновец – сложный, но гармоничный танец жизни. Заглянули за кулисы ее карьеры, чтобы понять, из чего соткана настоящая магия сцены.
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