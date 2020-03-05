Стала на пуанты в три года. История 8-летней белоруски, которая победила на престижном конкурсе в Берлине

Новости Беларуси. Как стать на пуанты в три года и с первого выступления не бояться сцены? Восьмилетняя Майя Сивец завоевала золото на престижном международном танцевальном конкурсе в Берлине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наш корреспондент Елена Козлова пообщалась с маленькой балериной, которая стремительно покоряет танцевальный Олимп.

Балет «Лебединое озеро» буквально с первого взгляда вдохновил трехлетнюю девочку определиться с будущей профессией. Когда мама привела ее в балетную студию, малышка толком и не понимала, что жизнь круто изменится, что она станет на пуанты и в ней начнет расти уникальное мастерство, которое проложит путь на большую сцену.

Майя Сивец, балерина:

Нужно много тренироваться, растягиваться, заниматься по пять часов в день. Мой кумир в балете – Майя Плисецкая, и я очень-очень мечтаю стать примой-балериной.

Прима-балерина Большого, а по совместительству и руководитель девочки Марина Вежновец сразу отметила выдающиеся способности. С самого начала занятий Майя шаг за шагом делала большие успехи.

Марина Вежновец, заслуженная артистка Беларуси, прима-балерина Большого театра:

Ребенок очень трудолюбивый, уникальный в своем роде. Она всегда делает движения все сразу правильно. Это редкость.

Елена Козлова, корреспондент:

Ежедневные трехчасовые тренировки, репетиции, концерты и выступления, а в графике девочки еще и обычная общеобразовательная школа и уроки фортепьяно. Маленькая балерина, будь ее воля, танцевала бы целый день, но ногам нужен отдых.

В каждом фестивале, в котором девочка приимала участие, всегда занимала призовые места. На конкурсе TANZOLYMP среди тысячи участников из разных стран маленькая балерина из Минска получила золотую медаль в категории «классический танец» и бронзу за современную хореографию, что позволило нашей стране впервые войти в десятку лучших и впервые оказаться на восьмой позиции. Жюри покорило не только чистое исполнение, но и невероятная техническая сложность танца.

Яна Сивец, мама:

Не первый это конкурс, на который мы поехали, это просто один из конкурсов. Этот конкурс достаточно популярный, это сильный конкурс, там собирается очень хорошее жюри, очень много участников, поэтому мы планировали поехать на него уже давно.