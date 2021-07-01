«Это пример редкого семейного счастья». История артистов балета, которые познакомились на работе

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Самое время обратиться к нашим гостям. Марина, Юрий, как начался ваш служебный роман?

Марина Вежновец, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Могу сказать, что то, что я тут слышу, эти темы для меня далеки. Я воспитана иначе. То есть я не понимаю служебный роман как просто искру. Я считаю, что если ты входишь в отношения, то это что-то свыше дается. Может быть, не каждому. Мне в этом плане повезло. Я, наверное, любима. Сама с удовольствием отдаю свою любовь. Это однозначно должно быть что-то чистое, только тогда получится семья. Наталья Надольская:

Как все начиналось? Марина Вежновец:

Да, это было на работе, у нас был выписан премьерный спектакль, мы готовили его вместе. Как-то во время репетиций сблизились. Там партии такие красивые. Все это вместе сыграло роль. Мне кажется, что все равно это что-то свыше.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Через сколько времени вы стали жить вместе? Помогают или отталкивают отношения? Например, поссорились вы утром, как весь день вместе проходить? Наталья Надольская:

Как играть спектакль? Марина Вежновец:

Это профессионализм. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть не выносите сор из избы?

Марина Вежновец:

Бывает, что на репетициях наши репетиторы ждут, когда мы успокоимся. Разные бывают ситуации, мы живые люди. Эмоций мы не скрываем. Как это все идет по-настоящему, так оно и идет. Алеся Лакина:

По сколько лет вам было, когда начался ваш роман? Марина Вежновец:

Мне 25 было.

Юрий Ковалев, заслуженный артист Республики Беларусь:

А мне 20. Алеся Лакина:

А вспыхнула искра сразу или через какое-то время? Марина Вежновец:

Наверное, сразу. У меня она появилась сразу. Елена Кругликова:

Любовь с первого взгляда. Марина Вежновец:

Это просто как молнией тебя прошибло сверху донизу.

Наталья Надольская:

Юрий, если отношения возникли на работе и продолжаются, то есть люди женятся и продолжают работать вместе, это мешает или помогает в личной жизни? Юрий Ковалев:

У меня нет никакого другого опыта, у меня есть только опыт, когда возникли отношения на работе и продолжаем жить всю жизнь. Мне это никак не мешает. Наталья Надольская:

Вы дома обсуждаете работу? Юрий Ковалев:

Стараемся уходить от работы.

Алеся Лакина:

То есть дома по работе не ссоритесь? Юрий Ковалев:

Стараемся. Елена Кругликова:

А как пережили коллеги ваш служебный роман? Было какое-то осуждение со стороны или все рады? Юрий Ковалев:

Счастливы все были. Алеся Лакина:

Вы не скрывались поначалу?

Юрий Ковалев:

Нет. Марина Вежновец:

А чего нам скрываться? Юрий Ковалев:

Скажу немного в защиту служебного романа. У артистов балета немного свой замкнутый мир, нам очень тяжело встретить какого-то другого человека, не из нашего круга. Мне кажется, для людей из обычного мира, из большого мира, чем хороши служебные романы, может, это только мое такое мнение, так это то, что на работе мы видим своего потенциального партнера или просто человека в разных ипостасях. Он пришел сюда не показывать себя как в место, где надо специально знакомиться. Мы видим, когда ему плохо, когда ему хорошо, как он в каких-то жизненных ситуациях себя ведет. С этой точки зрения служебный роман очень даже хорош.

Наталья Надольская:

Я соглашусь, потому что у меня было такое мнение, что на работе мы проводим минимум 8 часов в день, а дома мы час утром и два часа вечером. То есть фактически на работе мы живем. Естественно, что с этими людьми мы проводим больше времени, чем со своими домашними. Алеся Лакина:

А нет ли такой ситуации, что приходишь домой и не о чем поговорить? Вы и так 24/7 были вместе, а если бы работали на разных работах, то вы бы пришли и обсудили это. Елена Кругликова:

Не устаете друг от друга? Юрий Ковалев:

Нет. Елена Кругликова:

На работе вместе и дома вместе.

Юрий Ковалев:

Не знаю, о чем вы говорите. Я не понимаю. Наталья Надольская:

Надежда, прокомментируйте. Это типичный пример правильного служебного романа со счастливым концом.