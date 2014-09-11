Александр Лукашенко 11 сентября вручил госнаграды заслуженным работникам различных сфер

Новости Беларуси. Успехи белорусской науки признаны далеко за пределами нашей страны. Об этом заявил президент 11 сентября, вручая высокие госнаграды заслуженным работникам различных сфер. Результаты открытий наших ученых признаны не только в нашей стране, но и за рубежом.

Во Дворце Независимости 11 сентября гости. Перед торжеством кто-то волнуется, кто-то общается с коллегами. А вот по некоторым сразу видно— люди искусства — с интересом рассматривает картинную галерею. Их практически всех отличает скромность — неохотно говорят о своих заслугах. И только после многочисленных уговоров журналистов соглашаются на краткое интервью.

Владимир Трофименко, директор предприятия «Дизайн — студия СЭНС»:

Это серьезное признание моих скромных заслуг.

Ольга Юруть, СТВ:

Вручение орденов, медалей, почетных званий и благодарностей — это повод отметить заслуги предприятий и организаций в лице отдельных личностей. Сегодня здесь они в одном зале. Также вспоминают о самых ярких событиях из жизни нашей страны. Среди награжденных целая команда, пусть и не хоккейная, но причастная к мировому первенству.

Слова благодарности звучали 11 сентября в адрес тех, кто по сути, остался за кадром картинки, которую транслировали по всему миру в мае 2014 года. Федерация хоккея Беларуси, Мингорисполком и те, кто обеспечивал безопасность во время грандиозного соревнования 11 сентября получили награды. Соревнование такого масштаба наше государство принимало впервые.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Организация чемпионата потребовала слаженной работы очень многих людей, занятых в самых разных профессиональных сферах, их труд был не на виду, зато результаты его по достоинству оценили минчане и гости нашей столицы.

Слова сердечной благодарности звучат сегодня в адрес представителей Федерации хоккея Беларуси, работников Мингорисполкома, сотрудников погранкомитета, правоохранительных органов, МЧС. Благодаря вашим знаниям, энергии, опыту, огромному трудолюбию Беларусь смогла достойно встретить участников чемпионата, многочисленных болельщиков, обеспечить их безопасность, комфорт и досуг.

Орден Отечества III степени, так совпало, что накануне дня рождения Минска вручили мэру Минска Николаю Ладутько. Орденом Почета за значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по хоккею наградили Главу федерации этого вида спорта Евгения Ворсина. В ответном слове он приоткрыл закулисье большого первенства.

Евгений Ворсин, председатель Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Та оценка мирового сообщества, что это один из самых лучших чемпионатов за все последние десятилетия, она ожидаема для всех. А для нас, это понятно, это действительно концентрация сил, привлечение к решению вопросов всех, кто мог бы эти вопросы решить. Понятно, здесь самое главное – это поддержка главы государства, его практическая помощь буквально во всех вопросах. Это не могло не сказаться на конечном итоге чемпионата.

Именно вы являлись вдохновителем и гарантом успеха мирового хоккейного форума. Начиная с мая 2009 года, когда Беларусь впервые завоевала право проведения чемпионата мира у нас в стране, в непростые времена, когда сложные переговоры мы вели с Европарламентом, Сенатом США, пытавшихся бойкотировать минский чемпионат, и до последней финальной сирены, известившей о том, что грандиозный мировой хоккейный праздник состоялся и успешно завершен, мы всегда чувствовали вашу поддержку и помощь. Не могли вас подвести ни в чем, мы благодарны за вашу практическую поддержку.

Александр Григорьевич, позвольте мне от имени оргкомитетов чемпионата вручить вам комплект медалей, которыми награждались победители и призеры чемпионата мира в Минске. За ваше внимание, за вашу поддержку и за огромную любовь к хоккею.

А вот за успехи на дипломатической площадке наградили 11 сентября Посла Беларуси в Украине Валентина Величко. Даже в непростых условиях работы его личный вклад в повышение международного авторитета Беларуси отмечен Орденом Отечества III степени.

Валентин Величко, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине:

Сегодня в Украине очень воспринимаются те хорошие и добрые шаги по урегулированию сложных ситуаций, которые исходят от нашей страны. Более того, везде в регионах цитируются слова Александра Григорьевича, что с нашей земли никогда не будет агрессии, мы не позволим и третьей стороне. Те мирные инициативы, те трехсторонние консультативные группы, особенно которая была пятая, она в принципе приостановила военные действия. Сегодня важнее момента для Украины, как прекращения боевых действий, наверное, нет.

11 сентября в числе награжденных и представители СМИ, и интеллектуальная армия Беларуси. Особое внимание Президента к научным открытиям, которые реально работают на благо государства.

Лучших в науке отметили наградами. В зале не только представители академической школы, но и профессорско-преподавательский состав вузов страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Отрадно видеть в этом зале представителей нашей самой авторитетной научной организации – Национальной академии наук страны. Мы отмечаем успехи ученых, руководителей ее структурных подразделений, Институтов в развитии перспективных инновационных направлений. Таких, например, как наноматериалы, биотехнологии, новые методики в медицинское сфере. Высокой награды удостоен генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению. Под его руководством разрабатываются новые конкурентоспособные материалы, изделия на их основе.

Директору Государственного научно-производственного объединения Института микробиологии НАН Беларуси почетное звание присуждается за создание и внедрение в производство новых биотехнологий и биопрепаратов. Заслуженная награда вручается директору Института физико-органической химии Национальной академии наук за разработку новых фильтрующих материалов, технологии очистки воды, разделения жидких сред.

Не обделены вниманием и высшие учебные заведения, расположенные в регионах страны, в которых наряду с обучением студентов активно ведется научно-исследовательская работа. Сегодня здесь представлена Витебская государственная академия ветеринарной медицины.

Успехи белорусской науки признаны далеко за пределами нашей страны. Но главное – результаты открытий ученых находят применение в самых разных отраслях отечественного, народного хозяйства и приносят реальную пользу Беларуси.

Я благодарен вам за неустанный интеллектуальный поиск и умение находить решение самых сложных практических задач.

Сергей Чижик прошел путь от стажера-исследователя до первого заместителя Председателя Академии наук Беларуси. Однако чиновничье кресло успешно совмещает с работой в научных лабораториях. Он точно знает, как направить силу нанопроцессов на пользу здоровья человека.

Сергей Чижик, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

Моей лаборатории удалось создать уникальные приборы, которые позволяют визуализировать наномир. Несколько дней назад Академия наук посетила делегация Национальная академии наук США. Сделали заключение, что научные исследования в Беларуси выполняются на высоком уровне и они готовы искать пути для налаживания сотрудничества между нашими научными коллективами.

Глава государства пожелал всем награжденным успеха в созидательных начинаниях, отметив, что, несмотря на уже имеющиеся достижения, еще больше работы предстоит впереди. Ведь потенциал есть.

Эмилия Коломиец, генеральный директор научно-производственного объединения «Химический синтез и биотехнологии» - директор Института микробиологии НАН Беларуси:

Мы буквально день назад ввели в эксплуатацию Центр аналитических и генно-инженерных исследований. Это база, которая позволяет совершать чудеса: создавать генно-инженерные штаммы, создать экологически безопасные технологии.

Эмилия Ивановна даже и не думала, что станет ученым. Но сейчас без науки в прямом смысле не может прожить и дня. Вот и сегодня, несмотря на торжественное событие, она стала заслуженным деятелем науки, спешит в коллектив. Институт микробиологии возглавляет уже 10 лет. Самым главным достижением считает открытие Центра аналитических и генно-инженерных исследований.

Также были присвоены почетные звания артистам, деятелям культуры, науки, образования, сферы обслуживания и прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После торжества — она сразу в театр. Днем репетиции, вечером выход на сцену. Ведущая балерина большого театра хрупкая только с виду. 6 часов у станка, хоть и танцевального, не каждый выдержит.

Марина Вежновец, артист балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Ты выходишь и чувствуешь, что ты где-то в такой непонятной ауре, настоящее счастье испытываешь, внутри какие-то мурашки. Это не описать словами, но вот когда у меня получается такой спектакль, то мне кажется, это, наверное, высшая награда за труд.

Твердый характер и желание много работать, несмотря на боль и усталость — главные условия, чтобы танцевать в балете. 11 сентября Марине Вежновец присвоили почетное звание заслуженного артиста.

Марина Вежновец, артист балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Звание почетной артистки, конечно, очень приятно и ты понимаешь, что не зря столько дней, лет, проводила в зале.