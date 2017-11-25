Прямой эфир

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета

25 ноября 2017 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Спящая красавица» в исполнении юных артистов балета. Полный зал зрителей сегодня собрала премьера балетной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -1

Профессиональный грим на юное лицо. Пуанты размера два с половиной. И настоящая балетная пачка. Первый раз Ксения вышла на сцену в 6 лет. Это была «Спящая красавица», роль феи Канарейки. Прошло 4 года – и вот уже партия Авроры.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -3

Ксения Косова:
Я должна входить в эту сказку, как будто я не на сцене, я одна, я не на сцене, я в настоящем дворце, я – принцесса и я танцую на своем дне рождения. Когда ты на сцене, ты забываешь, что ты на сцене, это как-то само так – бац и все.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -5

Любимое движение юной балерины – рондежамб партер – круг носком по полу. А личный рекорд – 20 фуэте подряд. Терминология балетного танца, впрочем, как и сами фигуры, поддается только самым настойчивым.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -7

Мария Косова, мама Ксении:
Любое серьезное занятие накладывает некоторые отпечатки на повседневную жизнь. Да, это отсутствие большого количества свободного времени, но это время она тратит на свои любимые занятия. Она этим живет, ей это очень нравится. Это приносит ей удовольствие и радость.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -9

Возраст танцоров – от 5 до 11 лет. Но это не значит, что хореография постановки упрощена.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -11

Она лишь адаптирована для исполнения детьми. Впервые спектакль показали в 2013 году. И уже тогда он имел успех. К премьере нового сезона усложнили танец, обновили декорации и костюмы. Теперь все почти по-взрослому.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -13

Марина Вежновец, заслуженный артист Республики Беларусь, директор балетной школы:
Этот спектакль мы сделали в оригинальной, практически, версии и здесь очень сложная постановка, но очень интересная хореографическая лексика. И поэтому чтобы справиться с этой лексикой хореографической, и для того, чтоб этот спектакль был на очень хорошем уровне, то, конечно, мы постарались отобрать детей, которые уже более опытные.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -15

Чтобы оказаться на сцене Дворца железнодорожников, каждый из этих детей проделал совсем недетскую работу. Но то ли еще будет, если выбрал путь к зрителям Большого театра.

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -17

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -19

Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета -21

# Культура # Фотофакт # Балет # Марина Вежновец # Ксения Косова # Мария Косова

Другие новости рубрики

Все новости
Франко-немецкий квартет одного из лучших джазовых пианистов Франка Вёсте побывал в Минске: большое интервью СТВ
24 ноября 2017 12:47

Франко-немецкий квартет одного из лучших джазовых пианистов Франка Вёсте побывал в Минске: большое интервью СТВ

«Золотая коллекция белорусской песни» готовится к финальному концерту
24 ноября 2017 11:28

«Золотая коллекция белорусской песни» готовится к финальному концерту

«Я свяжу свою жизнь с творчеством, и «Евровидение – не исключение». Илья Волков о песенном конкурсе и творческих планах
24 ноября 2017 09:06

«Я свяжу свою жизнь с творчеством, и «Евровидение – не исключение». Илья Волков о песенном конкурсе и творческих планах