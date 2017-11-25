Недетский путь к зрителям Большого театра: в Минске показали «Спящую красавицу» в исполнении юных артистов балета

Новости Беларуси. «Спящая красавица» в исполнении юных артистов балета. Полный зал зрителей сегодня собрала премьера балетной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессиональный грим на юное лицо. Пуанты размера два с половиной. И настоящая балетная пачка. Первый раз Ксения вышла на сцену в 6 лет. Это была «Спящая красавица», роль феи Канарейки. Прошло 4 года – и вот уже партия Авроры.

Ксения Косова:

Я должна входить в эту сказку, как будто я не на сцене, я одна, я не на сцене, я в настоящем дворце, я – принцесса и я танцую на своем дне рождения. Когда ты на сцене, ты забываешь, что ты на сцене, это как-то само так – бац и все.

Любимое движение юной балерины – рондежамб партер – круг носком по полу. А личный рекорд – 20 фуэте подряд. Терминология балетного танца, впрочем, как и сами фигуры, поддается только самым настойчивым.

Мария Косова, мама Ксении:

Любое серьезное занятие накладывает некоторые отпечатки на повседневную жизнь. Да, это отсутствие большого количества свободного времени, но это время она тратит на свои любимые занятия. Она этим живет, ей это очень нравится. Это приносит ей удовольствие и радость.

Возраст танцоров – от 5 до 11 лет. Но это не значит, что хореография постановки упрощена.

Она лишь адаптирована для исполнения детьми. Впервые спектакль показали в 2013 году. И уже тогда он имел успех. К премьере нового сезона усложнили танец, обновили декорации и костюмы. Теперь все почти по-взрослому.

Марина Вежновец, заслуженный артист Республики Беларусь, директор балетной школы:

Этот спектакль мы сделали в оригинальной, практически, версии и здесь очень сложная постановка, но очень интересная хореографическая лексика. И поэтому чтобы справиться с этой лексикой хореографической, и для того, чтоб этот спектакль был на очень хорошем уровне, то, конечно, мы постарались отобрать детей, которые уже более опытные.