Кто они - выдающиеся женщины 21 века?

Новости Беларуси. Последний рабочий день на неделе оказался предпраздничным. Женщины уже принимали поздравления от коллег по работе, завтра их ждут подарки и признания в любви от родных и близких.

Но возникает вопрос: почему только в эти дни? Прекрасных слов прекрасная половина человечества достойна всегда. Они уже давно потеснили сильный пол во всех сферах. В бизнесе, профессиональной карьере, не говоря уже о спорте. Чего только стоит успех нашей трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой! Военные, врачи и милиционеры - женщины уже не оставили мужских профессий. И везде добиваются успеха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Владимировна — хрупкая обаятельная женщина с прочным мужским стержнем. Иначе никак. Вот уже 6 лет лет она — депутат Палаты представителей Национального собрания. Коллектив в основном мужской, но Елена Шамаль не слабая его часть.

Елена Шамаль, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Я не могу дать себе слабинку. Вот это качество, которое заставляет идти вперед и стараться быть наравне с мужчинами.

О работе депутата Шамаль в белорусском парламенте и избирательном округе знают многие. При всей загруженности и такой ответственной работе женщина счастлива и в семье - у нее любящий супруг и прекрасная дочь.

Елена Шамаль, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Не всегда им, конечно, со мной легко и с моей работой. Конечно, они ждут маму дома. И мой долг перед ними - и хорошо выглядеть, и хорошо работать, и быть в хорошем настроении.

Ольга Витальевна — директор детского онкологического центра в Боровлянах. Возглавляет один из лучших медицинских центров Европы. По эффективности лечения онкологических заболеваний у детей Беларусь входит в десятку лучших стран Европы. Во многом благодаря таким врачам, как Ольга Олейникова. Врач легко находит подход к каждому маленькому пациенту.

На вопрос о том, где и как она проведет праздничный день, врач отвечает традиционно.

Ольга Алейникова, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии»:

Я буду праздновать на работе, могу честно сказать. А потом уже вчером будем дома, я уверенна, что придут дети, будут поздравлять.

В женский день чуткого и профессионального врача поздравят многие. Сколько жизней она вместе с коллегами спасла, а скольким еще маленьким мальчишкам и девчонкам они подарят вторую жизнь...

Марина Вежновец — ведущая солистка театра оперы и балеты. Она яркая и творческая. А 2 года назад вместе с сестрой Алёной она открыла еще и балетную школу для детей в лучших традициях классического балетного искусства и на личном опыте самой Важновец.

И накануне праздника выпускница Белорусского государственного хореографического колледжа на сцене. Выступает в раскошном балетном проекте с примами ведущих театров Беларуси и России.

Марина Вежновец, балерина:

Сегодня отвественный вечер у нашего театра. Поэтому, конечно, особенно будет праздник, если сегодня все получится хорошо.

А у зрителей в очередной раз уже 7 марта вечером поднимится настроения от выступления самой Важновец.

Марина Вежновец, балерина:

Всегда человеком движут мечты, цели. И чем больше ты делаешь, тем больше целей полявляется, к которым ты хочешьп риблизиться.

Депутаты, врачи и артисты. Нет такой сферы деятельности, с которой бы не справились чуткие и профессиональные белоруски.