Семилетняя балерина из Минска Вера Шпаковская вышла в финал международного конкурса во Франции

Новости Беларуси. Семилетняя балерина Вера Шпаковская показала себя, как одна из сильнейших маленьких балерин планеты. Девочка вышла в финал престижного международного конкурса, который прошел во Франции. Стоит подчеркнуть, что белоруску допустили к участию на равных с танцовщицами старше, а значит опытнее. Конкурентками стали девочки 9-12 лет.

Эти крохотные балерины еще ничего не знают о конкуренции, интригах и прочих тонкостях закулисья, но рассказать и оценить, чего стоит каждое воздушное па и фуэте на тонких ножках, может каждая из них.

Громко и красиво заявила о себе на международном балетном конкурсе 7-летняя Вера Шпаковская. Она покорила своим талантом парижскую публику, строгое жюри и вошла в десятку лучших среди 86 претенденток на победу.

Вера Шпаковская:

По-хорошему я чуть-чуть волновалась, но у меня все получилось как надо. Мама, папа сидели в зале, мне аплодировали, кричали «браво!»

Кирилл Шпаковский:

Мы всегда стараемся ездить вместе, семьей, потому что как ни семья поможет во всем: и подготовиться, и выступить, поддержать в любую трудную минуту, в хорошую.

В столь престижном творческом состязании Беларусь принимала участие впервые. К тому же наша звездочка оказалась самой маленькой. Организаторы конкурса не только сделали исключение для девочки, но и поверили в талан Веры Шпаковской. По завершению конкурса юную балерину пригласили на учебу в Берлинскую академию балета.

Дюймовочка на сцене и в жизни влюблена в балет всем своим маленьким сердцем. В этом секрет ее успеха и на международных конкурсах, и на родных подмостках. К слову, график у юной артистки расписан до января. И здесь, конечно, не обойтись ни без поддержки родных, ни без маленьких, пусть и далеко не каждодневных, радостей.

Вера Шпаковская:

Все балерины сладкоежки, я вам правду скажу. Даже я сладкоежка. Как не растолстеть? Я просто очень редко ем конфеты.

Марина Вежновец, заслуженный артист Республики Беларусь:

Перспективы, я считаю, у нашего каждого ребенка большие. Все будет зависеть от того, как они дальше будут работать. Если в таком же духе, я не сомневаюсь, что это будут очень сильные личности.

Родители Веры не смогли устоять перед магией высокого искусства. И теперь не пропускают не выступления дочери, но премьеры Большого театра. Для них, собственно, как и для всего белорусского балета маленькая Вера стала большой надеждой, и уже в 2016 году она опять отправится покорять искушенную европейскую публику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.