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Около 400 деревьев и кустарников! Новый парк появился у Кургана Славы

25 октября 2025 13:43
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Новый парк появился у Кургана Славы. Проект реализован по поручению Президента. У подножия мемориального комплекса высадили около 400 деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 400 деревьев и кустарников! Новый парк появился у Кургана Славы-2

Сегодня, 25 октября, там трудились представители Минского облисполкома, лесоводы, рабочая молодежь и воспитанники военно-патриотических классов. Более 60 человек сажали дубы, клены, ивы, а также ели разных видов. 

Около 400 деревьев и кустарников! Новый парк появился у Кургана Славы-4

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Мы решили подойти к реализации этой задачи творчески. Было разработано три концепции, и мы комиссионно, откровенно даже голосовали, выбрали вариант, который предусматривает высадку 400 деревьев и кустарников, обустройство дорожек, малых архитектурных форм, который при виде сверху формирует образ крыла аиста. Как известно, аист – это символ миролюбия.

В новом парке, помимо зеленых насаждений, обустроят дорожки, а также установят малые архитектурные формы. Сверху локация будет напоминать крылья аиста – символ миролюбия нашей республики. 

# Субботники в Беларуси # Алексей Кушнаренко

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