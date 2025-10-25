Созвездие талантов: знакомим с творчеством ансамбля «Тутти»

Анна Меркушевич, корреспондент:

Этот музыкальный коллектив в Белорусском государственном университете культуры и искусств знают все. Ребята выступают на праздничных мероприятиях вуза и государственных концертных площадках страны. В составе «Тутти» лучшие из лучших студентов факультета музыкального и хореографического искусства. Заглянем же к ним на репетицию.

История коллектива началась в 1996 году. Правда, тогда в его составе были только девушки-аккордеонистки, а руководила ансамблем Лидия Суховарова. За прошедшие годы изменилось многое. Неизменной осталась виртуозная игра молодых музыкантов, а иначе и быть не могло, ведь здесь самые-самые.

Ольга Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментальной музыки БГУКИ, руководитель ансамбля:

Уже несколько лет мы проводим самый настоящий отбор в коллектив. Во время поездок с профориентацией есть возможность присмотреть себе нужного парня или нужную девушку, которая вольется в состав и украсит этот коллектив.

Ольга Немцева руководит ансамблем уже четвертый год. Она не просто передает ребятам свои знания, но и вкладывает в любимое дело душу и сердце.

Даниэль Степанов, участник ансамбля:

Она приходит с такой энергией, которой ты такой сонный заряжаешься и начинаешь работать. Работаешь и работаешь.

Дмитрий Сазанович, участник ансамбля:

Она всегда с молодежью, всегда нам подбирает самый интересный, самый современный репертуар. Ребята признаются, что уже даже по интонации понимают настроение педагога. И если она говорит громко, энергично, значит, довольна их работой. А если ее голос становится тише, то стараться нужно лучше.