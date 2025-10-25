Всё будет ужесточено до предела! Лукашенко поручил навести в АПК Витебской области железный порядок
Отсутствие дисциплины, которое может превратить работу в животноводстве в криминальную деятельность. Невыполненные обещания, отставание по важным показателям и неоднозначные успехи Витебского региона – такие тезисы накануне звучали на совещании на уровне Президента. Как подчеркнул Александр Лукашенко, не все в области абсолютно плохо. Но глава государства акцентировал внимание на тех вопросах, которые необходимо немедленно решить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогу совещания Президентом были даны поручения и обозначены сроки, в случае невыполнения которых ответственные могут лишиться не только должностей. Ситуация на контроле Генпрокуратуры и Комитета госконтроля.
Так, серьезные вопросы у Александра Лукашенко вызвали реализация инициативы «Один район – один проект», отток из области кадров и качество подготовки специалистов. Налицо бесхозяйственность руководителей предприятий. Которые, можно предположить, привыкли к господдержке. За последние четыре года ей воспользовались 1285 раз. Цифра внушительная и в полной мере оправдывает тон совещания. Отметим, навстречу Витебской области государство и лично Президент шли неоднократно – в том числе в вопросе создания агропромышленных объединений.
Лукашенко: это вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и откровенного саботажа!
В контексте животноводства географию совещания расширили. Президент привел цифры по падежу скота. За январь-сентябрь по стране показатель составил 108 тысяч голов. Да, в целом это на 5 % ниже уровня прошлого года, но в 13 районах страны – рост падежа в полтора и более раз. Причина на поверхности – отсутствие не только дисциплины, но откровенная преступность. Так, подтверждены случаи, когда телят вакцинируют просроченными препаратами, по сути, ядом, вопросы есть и к качеству кормовой базы. Так, ветеринары в отдельных хозяйствах занимаются не здоровьем стада, а сокрытием реальных показателей падежа.
Вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации! Лукашенко о падеже скота.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы анализируем ситуацию в Витебской области, я об этом вам доложу сейчас. Она печальная. Она хуже, чем где-либо. И даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота. У вас 140 % рост, по-моему, к уровню прошлого года. Андрей Иванович, к уровню прошлого года, да? Это для меня неприемлемо. Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему. Но с вами невозможно работать по-хорошему, когда ты видишь, что происходит. Нельзя в животноводстве работу превращать в криминальную деятельность. За ошибки должен быть строгий персональный спрос! Коль вы меня не поняли, обманули, всё будет ужесточено до предела!
Поэтому советую вам, после сегодняшней встречи, на всех уровнях. Председателя райисполкома позвали, главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор, дали им до 7 ноября срок, у вас больше нет. Навести железный порядок, который у вас всегда должен быть в хозяйстве. И к 1 января все, что у вас есть, вылизано, вычищено. Будут подвижки, будет результат – приходите, я в стороне не останусь.
На сроках глава государства акцентировал особое внимание. Наводить порядок на земле нужно уже сейчас, незамедлительно, а не ссылаться на планы до 2030 года. Продолжая тему ответственности – Президент поручил устранить излишние бюрократические требования, которые зачастую мешают руководителям на местах работать.
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