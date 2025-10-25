Всё будет ужесточено до предела! Лукашенко поручил навести в АПК Витебской области железный порядок

Отсутствие дисциплины, которое может превратить работу в животноводстве в криминальную деятельность. Невыполненные обещания, отставание по важным показателям и неоднозначные успехи Витебского региона – такие тезисы накануне звучали на совещании на уровне Президента. Как подчеркнул Александр Лукашенко, не все в области абсолютно плохо. Но глава государства акцентировал внимание на тех вопросах, которые необходимо немедленно решить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогу совещания Президентом были даны поручения и обозначены сроки, в случае невыполнения которых ответственные могут лишиться не только должностей. Ситуация на контроле Генпрокуратуры и Комитета госконтроля.

Так, серьезные вопросы у Александра Лукашенко вызвали реализация инициативы «Один район – один проект», отток из области кадров и качество подготовки специалистов. Налицо бесхозяйственность руководителей предприятий. Которые, можно предположить, привыкли к господдержке. За последние четыре года ей воспользовались 1285 раз. Цифра внушительная и в полной мере оправдывает тон совещания. Отметим, навстречу Витебской области государство и лично Президент шли неоднократно – в том числе в вопросе создания агропромышленных объединений. Лукашенко: это вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и откровенного саботажа!

В контексте животноводства географию совещания расширили. Президент привел цифры по падежу скота. За январь-сентябрь по стране показатель составил 108 тысяч голов. Да, в целом это на 5 % ниже уровня прошлого года, но в 13 районах страны – рост падежа в полтора и более раз. Причина на поверхности – отсутствие не только дисциплины, но откровенная преступность. Так, подтверждены случаи, когда телят вакцинируют просроченными препаратами, по сути, ядом, вопросы есть и к качеству кормовой базы. Так, ветеринары в отдельных хозяйствах занимаются не здоровьем стада, а сокрытием реальных показателей падежа. Вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации! Лукашенко о падеже скота.