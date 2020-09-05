«Тайные пружины политики-2020». Мнение Григория Азарёнка о происходящих в стране событиях

События, происходящие в Беларуси, – не первая попытка осуществления цветной революции в стране, уверен автор и ведущий нового проекта СТВ. Впервые совершить госпереворот попытались во время президентских выборов 2001 года. Тогда в эфире национального телевидения каждую неделю выходил и имел широкий резонанс документальный сериал Юрия Азаренка «Тайные пружины политики». Спустя почти 20 лет телеканал СТВ возобновляет проект. Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики-2020», здравствуйте. Начнем с двух цитат.

Григорий Азаренок:

Незадолго перед смертью маршал Жуков сказал: «Враг больше не пойдет на нас зримо, но следующая война будет страшнее, потому что мы не будем видеть его в лицо. И не будет линии фронта».

Григорий Азаренок:

И вторая. Принадлежит великому философу Ивану Ильину. «Мы обязаны иметь чутье зла и не имеем права поддаваться на соблазны». К сожалению, чутье зла – этот духовный иммунитет – ослаблен. И многие действительно не видят врага, который уже пересек черту и попытался уничтожить белорусское государство. Наша задача – показать его.

Григорий Азаренок:

Посмотрите на это фото. На нем печально известная Светлана Тихановская в своем фирменном белом костюме стоит рядом с неким господином. Его имя – Бернар Анри Леви. «Философ», друг Саркози, торговец оружием.

Григорий Азаренок:

В 1999 году активно выступал в поддержку армии освобождения Косово, призывал страны НАТО к бомбардировкам Югославии. Затем, после нападения Басаева на Дагестан, рекомендовал Западу признать власть боевиков и самопровозглашенного президента Чеченской Республики Ичкерия Масхадова. В 2003 году поддерживал пришедшего к власти в результате «революции роз» Саакашвили.

Григорий Азаренок:

В 2011 году во Франции вышла его книга «Нелюбимая война», где он рассказал, как организовывался «мирный протест» в Ливии, и заявил, что «на войне заработал около 100 миллионов долларов». Еще пару надеется получить за книгу. Согласно Леви, «мирный протест» выглядел так: в 2010 году он отыскал в Бенгази несколько подонков, предложил им назваться «Переходным национальным советом» и связал их с Саркози. 11 марта 2011 года подонков приняли в Елисейском дворце как «легитимных представителей ливийского народа», а 19 марта французские бомбардировщики уже бомбили Ливию.

Григорий Азаренок:

В 2014 году Леви появился на Майдане и выступил там с зажигательной речью. Вскоре после этого там полилась кровь, страна была ввергнута в хаос и снабжена марионеточным лидером. У него руки по локоть в крови целых народов. О чем так любезно с ним беседует гражданка Тихановская?

Григорий Азаренок:

По всему миру за последние три десятка лет прошла череда так называемых цветных революций. Организаторами и подстрекателями выступали те или иные западные структуры или целые государства. Зачем? Объясняют они это борьбой за демократию и права человека. В таком случае почему они не пытаются свергнуть монархию Саудовской Аравии? Там все хорошо с правами человека? Ответ мы находим в фундаментальном труде философов глобализма Барда и Зодерквиста «Нетократия».

«Нетократия, то есть власть сети, рассматривается в контексте подготовки к установлению нового мирового порядка. Переход от старой к новой парадигме осуществляется поэтапно. На первом этапе разрушение государства приводит к образованию все большего числа субкультур, «племен» с более узкой идентичностью и лояльностью. На втором этапе пришедшее в упадок государство заменяется надгосударственными образованиями в политике, экономике, культуре. Нынешняя ситуация выносит на повестку дня старую как мир идею создания глобального государства». Григорий Азаренок:

Сказано прямым текстом. Это борьба с национальными государствами. Теми, кто не подчиняется глобальному диктату. Теми, кто выбирает свой путь развития, исходя из своих интересов.

Григорий Азаренок:

Не секрет, что все авраамические религии – а это православие, мусульманство, иудаизм и католицизм – так или иначе связывают построение глобального государства с приходом антихриста. Далеко ли это от истины? Оппозиция пытается представить себя как нечто мирное, благородное, ну чуть ли не святое. Фашисты, когда преодолевали минные поля, гнали вперед деревенских женщин. Примерно то же самое и делают организаторы оранжевой революции у нас, устраивая так называемые женские шествия. Но рога и копыта не спрячешь под белым халатиком или букетом цветов.

Григорий Азаренок:

Ритуальная, сакральная жертва – это непременный ингредиент для цветной революции. И в день похорон маска была сброшена. Прямо на месте, где произошла трагедия, – бесовские пляски.

Григорий Азаренок:

Какую идеологию они несут? Полный набор всего «анти». Античеловеческого, антиморального, антигуманного. Различные перверсии, нигилизм, отрицание всего и вся. Прав был Федор Достоевский. Революционер начинает с идеалов Мадонны, а заканчивает идеалом содома. Главное оружие – предательство. Они буквально требуют его: от силовиков, чиновников, депутатов.

Григорий Азаренок:

После позорного предательства гетмана Мазепы Петр I учредил специальную награду – орден Иуды. На нем был изображен повесившийся Иуда с тридцатью серебряниками под ногами. Это лето дало нам не один повод для обновления такой награды. Думаю, Павел Латушко неплохо знаком с мировой литературой. Не мешает ему вспомнить, кого грызет сатана в самом страшном – девятом – кругу ада «Божественной комедии».

Григорий Азаренок:

Почему на нас так ополчились? Чем мы им не угодили? Тем, что мы не стоим перед ними на коленях. Вспомните, что происходило несколько месяцев назад. Под глобальным диктатом коронавирусной истерии прогнулись все. Ядерные сверхдержавы были вынуждены уничтожать свою экономику в угоду мировой закулисе, игравшей в свои грязные игры, спекулируя на здоровье людей. И вдруг в центре Европы появляется государство, которое не закрывает границы и не останавливает экономику. Которое не запирает людей на домашний арест. Не закрывает храмы для верующих на Пасху и проводит парад в честь предков-победителей. Идет своим путем и побеждает. И теперь все признают, что мы были правы. Кто будет такое терпеть?