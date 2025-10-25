В Польше начинаются общенациональные фермерские протесты

Осень на польских полях ознаменовалась не только сбором урожая, но и подготовкой к новой волне общенациональных фермерских протестов. Тракторы вновь выехали на дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западное Поморье стало эпицентром недовольства. Еще со вчерашнего дня здесь не утихают манифестации. Но это только тренировка. В ноябре-декабре аграрии планируют выкатить сотни единиц сельхозтехники на дороги страны. Организаторы не скрывают, что масштабы акций повторят события 2023 года, когда фермеры фактически заблокировали движение по всей республике. Главным виновником своих бед аграрии считают наплыв некачественного и дешевого импортного продовольствия. На этом фоне сертифицированная европейская продукция упала в цене. Это привело многие польские хозяйства к банкротству и долгам.