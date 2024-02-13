В 12 лет ушёл в партизаны. Вспоминаем подвиг Марата Казея – побывали на родине героя

В 2024 году Беларусь отметит 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более миллиона белорусов воевали за мирное небо над головой. Ни один подвиг не забыт. Только Дзержинский район стал родиной для семерых героев Советского Союза. Один из них самый юный – Марат Казей. В 12 лет белорусский школьник ушел к партизанам. О подвиге пионера-героя – материал Ангелины Шигалевой.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Станьково – родина Героя Советского Союза, партизана-разведчика Марата Казея. Здесь многое напоминает о нем. Прямо в центре деревни находится могила и стела-памятник в его честь. И единственная школа в поселке названа именем Марата Казея.

История 14-летнего героя начиналась именно здесь. В поселке под Минском. В 1929 году в семье бывшего моряка родился мальчик. Когда началась Великая Отечественная война, паренек успел окончить лишь четыре класса сельской школы. Марату было всего 12, когда они с сестрой остались одни.

Полина Лепешко, заместитель директора по воспитательной работе Станьковской средней школы имени Марата Казея:

Марат Казей с сестрой не знали, что делать, и решили отправиться в 25-й партизанский отряд. Ходил по окрестностям, собирал важные данные от гитлеровцев. Носил с собой две гранаты. Всегда спрашивали: кому две гранаты? Он отвечал: одна для врагов, одна для себя.