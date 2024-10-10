10 октября Марату Казею могло исполниться 95 лет – вспоминаем подвиги пионера-героя

Во время Великой Отечественной войны более 200 тысяч детей и школьников стали Героями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них были награждены боевыми орденами и медалями. Детство отважных ребят отобрала война. А нередко за мирное небо приходилось платить и жизнью. Мы всегда будем помнить Имя каждого маленького мстителя. Они с нами с детства в рассказах родителей и учителей, на памятных досках и в гипсовых бюстах. К примеру, в Оболе Витебской области особенно чтят имя юной партизанки Зины Портновой. 10 октября Марату Казею исполнилось бы 95 лет. Юный герой жестокой войны уже в 12 лет пошел воевать в партизанский отряд. Бесстрашный мальчишка вызывал восхищение даже у бывалых солдат. Память о нем живет в сердцах белорусов и спустя многие десятки лет. История незабытого подвига в материале Влады Родовской.

О счастливой поре детства Марату Казею так и не было суждено узнать. Сначала арестовали его отца, мать за связь с партизанским подпольем казнили фашисты. В совсем юном возрасте мальчишка, на судьбу которого выпала война, потерял своих родителей. Оставшись вдвоем со своей старшей сестрой, решил отомстить оккупантам. 1942 год. Отсюда началась военная биография маленького героя. Приближал победу юный и отважный мальчишка в отряде «25 лет Октября», который позже вошел в состав бригады Рокоссовского. Был разведчиком, участвовал в диверсиях и рейдах – за свою короткую жизнь он совершил немало героических поступков.

Никита Вайтехович, учащийся Станьковской средней школы имени Марата Казея:

В 1943 году отряд вместе с Маратом Казеем шли с боевого задания. Путь к спасению лежал через поле, которое простреливалось насквозь. И он быстро помчался через поле, не задев ни одной пули. Помощь пришла вовремя, отряд был спасен.

Верной спутницей Марата была его сестра Ада. Пока брат помогал пускать под откос эшелоны и ходил в разведку в самое логово врага, Ада ухаживала за ранеными и помогала партизанам. В 1943 году после окружения их отряда немцами сестре срочно понадобилась медицинская помощь. Были обморожены ноги – требовалась ампутация. Марат Казей мог уехать с ней в глубокий тыл, но остался. Считал, на своей земле он нужнее.

Дарья Казловская, учащаяся Станьковской средней школы имени Марата Казея:

Марат Казей был очень смелым и отважным бойцом. Он потерял своих родителей, когда ему было 13 лет. И с этого момента он решил, что будет сражаться до последнего. Он нам показал свою любовь к Родине и то, что он патриот своей страны.

Свой последний бой Марат встретил в мае 1944 года. Тогда со своим товарищем он попал в окружение. Сражался до последнего патрона. А после принял судьбоносное решение – чтобы не попадать живым в руки гитлеровцев, он, дождавшись пока оккупанты подойдут совсем близко, подорвал себя и их гранатой. Погибли все.

Евгений Семижон, учащийся Станьковской средней школы имени Марата Казея:

Марат Казей всегда носил с собой 2 гранаты. И его сестра спрашивала: зачем они тебе? И Марат Казей отвечал: одна себе, другая – врагу. Так оно и случилось.