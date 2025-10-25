Не смотрит в глаза, не отзывается на имя. Мама особенного ребенка рассказала о первых признаках аутизма

Для каждой матери, мне кажется, самая-самая большая гордость – это ее дети. Расскажите о них, пожалуйста.

В студии «Нового утра» Анастасия Герко, руководитель кружка Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района, многодетная мама. Она не только воспитывает троих детей, но и растит необычного ребенка.

Анастасия Герко, руководитель кружка Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:

У меня трое детей. Старшей девочке почти 14 лет. Зовут Полина. Средний сын, Иван, ему 11. И младший, Паша, ему 6 лет.

Мы знаем, что третий ребенок, он необычный. Когда обратили внимание, что с ним что-то не так?

Анастасия Герко:

Заподозрили в год и 10 месяцев. Не началась речь, не заговорил. Был какой-то лепет, но слов не было. Игрушки складывал в рядочки. И подруга мне посоветовала обратиться. Обратились мы к психотерапевту сначала в Боровляны. Сказали ждать.

А подруга, она разбиралась? Она медик? Потому что часто же такое, что дети некоторые до двух-трех лет вообще не разговаривают. И что они как-то не так складывают игрушки – никто на это не обращает внимания.

Анастасия Герко:

У подруги девочка с аутизмом. Она уже была в курсе, поэтому посоветовала обратиться. Записались и ходили на «развивашки», занимались дома, как-то развивали ребенка. Но у нас изменений никаких не происходило, ребенок так и не заговорил.

Насколько тяжело было преодолеть эти стадии осознания, принятия, смирения?

Анастасия Герко:

Достаточно тяжело было, но это было кратковременно. Не помню, чтобы я как-то днями, неделями страдала. Мы жили как жили. Старались закрывать какие-то дефициты. Жили сегодняшним днем, как, впрочем, и сейчас.

А вы на самом деле не обращали внимания либо, как любящая мама, просто не хотели что-то замечать?

Анастасия Герко:

Возможно, и так. Я склоняюсь даже больше к этому. Мне кажется, мы настолько любили ребенка, что как-то не замечали. Не хотелось замечать. Мне казалось, что все нормально, что все дети как-то так делают. Хотя это ребенок третий. Что многие начинают говорить позже. Проскакивала какая-то такая мысль, но отгоняла я ее.

А на что бы вы попросили обратить внимание молодых мам, на какие особенности? Не говорит до 2 лет, вы сказали, игрушки определенным образом собирает. Еще какие?

Анастасия Герко:

Еще есть признак, но он такой неочевидный – хождение на носочках, на цыпочках. И в младшем возрасте это, наверное, все. Еще зрительный контакт, указательный жест. Но это тоже у каждого по-разному. Зрительный контакт – не смотрит в глаза. Когда к нему обращаешься – не отзывается на имя.