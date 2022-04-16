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Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»

16 апреля 2022 13:28
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Новости Беларуси. Республиканский субботник прошел в исторических и знаковых местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сотрудники приехали с детьми. Им провели небольшую экскурсию». КГК присоединился к республиканскому субботнику. Читайть здесь.

Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»-1

Учащиеся станьковской школы вместе с педагогами высадили несколько десятков яблонь. Это учреждение носит имя Марата Казея. Здесь с особым трепетом чтут память своего земляка и юного партизана-разведчика.

Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»-4

Илья Лашковский, ученик Станьковской средней школы имени Марата Казея:
Марат Казей – это Герой Советского Союза. Признали героем, когда его окружили фашисты. Чтобы их убить, он выдернул чеку гранаты и подорвал себя вместе с фашистами. А наша школа называется именем Марата Казея, так как он родился в Станьково и проживал здесь.

Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»-7

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Воспитание во многом строится на тех настоящих героях, которыми мы должны гордиться. Сегодня выбор площадки, приуроченной Герою Советского Союза Марату Ивановичу Казею, была выбрана, чтобы еще раз обратить внимание молодежи на то, что во все времена были герои. В годы Великой Отечественной войны были точно такие же ребята молодые, можно сказать, еще совсем юные, дети, которые, несмотря ни на что, отдали свою жизнь ради Великой Победы.

Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»-10

Заложенный Сад Победы теперь станет еще одним символом памяти о подвиге, совершенном Героем Советского Союза Маратом Казеем в годы Великой Отечественной войны.

# Субботники в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Марат Казей # Илья Лашковский # Фотофакт

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