Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»

Новости Беларуси. Республиканский субботник прошел в исторических и знаковых местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Сотрудники приехали с детьми. Им провели небольшую экскурсию». КГК присоединился к республиканскому субботнику. Читайть здесь.

Учащиеся станьковской школы вместе с педагогами высадили несколько десятков яблонь. Это учреждение носит имя Марата Казея. Здесь с особым трепетом чтут память своего земляка и юного партизана-разведчика.

Илья Лашковский, ученик Станьковской средней школы имени Марата Казея:

Марат Казей – это Герой Советского Союза. Признали героем, когда его окружили фашисты. Чтобы их убить, он выдернул чеку гранаты и подорвал себя вместе с фашистами. А наша школа называется именем Марата Казея, так как он родился в Станьково и проживал здесь.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Воспитание во многом строится на тех настоящих героях, которыми мы должны гордиться. Сегодня выбор площадки, приуроченной Герою Советского Союза Марату Ивановичу Казею, была выбрана, чтобы еще раз обратить внимание молодежи на то, что во все времена были герои. В годы Великой Отечественной войны были точно такие же ребята молодые, можно сказать, еще совсем юные, дети, которые, несмотря ни на что, отдали свою жизнь ради Великой Победы.