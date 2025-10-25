В Быховском районе восстанавливают поврежденные территории после буреломов

Восстановить поврежденные территории сегодня, 25 октября, взялись неравнодушные в Быховском районе. Регион больше остальных пострадал от июльских буреломов. Под удар стихии попали около 300 гектаров насаждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75 % поваленной древесины уже вывезли. Сегодня финансисты не только очищали территорию, но и высадили около 7 тысяч саженцев.

Михаил Бондарев, начальник главного управления Министерства финансов Беларуси по Могилевской области: Настроение боевое. А вы знаете, погода, в принципе, не мешает. Тепло, хорошо. Главное – понимание того, что мы делаем важное правильное дело. И понимание того, что нашим детям останутся не вот эти вот развалины после стихии, а новый молодой подрастающий лес.

Марина Мушинская, жительница Быхова:

Хочется, чтобы здесь действительно была стопроцентная посадка, приживаемость, и наш труд даже в таких условиях был не напрасен.

Всего на восстановлении лесов в Быховском районе работали около 350 человек.