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В Быховском районе восстанавливают поврежденные территории после буреломов

25 октября 2025 13:46
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Восстановить поврежденные территории сегодня, 25 октября, взялись неравнодушные в Быховском районе. Регион больше остальных пострадал от июльских буреломов. Под удар стихии попали около 300 гектаров насаждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Быховском районе восстанавливают поврежденные территории после буреломов-2

75 % поваленной древесины уже вывезли. Сегодня финансисты не только очищали территорию, но и высадили около 7 тысяч саженцев. 

В Быховском районе восстанавливают поврежденные территории после буреломов-4

Михаил Бондарев, начальник главного управления Министерства финансов Беларуси по Могилевской области:
Настроение боевое. А вы знаете, погода, в принципе, не мешает. Тепло, хорошо. Главное – понимание того, что мы делаем важное правильное дело. И понимание того, что нашим детям останутся не вот эти вот развалины после стихии, а новый молодой подрастающий лес.

В Быховском районе восстанавливают поврежденные территории после буреломов-6

Марина Мушинская, жительница Быхова:
Хочется, чтобы здесь действительно была стопроцентная посадка, приживаемость, и наш труд даже в таких условиях был не напрасен.

Всего на восстановлении лесов в Быховском районе работали около 350 человек.

# Субботники в Беларуси

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