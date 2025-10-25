В Центральном районе Минска благоустраивают тропу здоровья

В Центральном районе Минска благоустроят тропу здоровья «Окно в природу». Планируется, что ко Дню Независимости она станет не только привлекательнее, но и протяженнее – до четырех километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой вклад в благоустройство территории внесли представители местной администрации, а также активисты БРСМ. Около 60 человек сегодня, 25 октября, убирали заросли и поваленные деревья. Общими усилиями удалось привести в порядок около трех гектаров зоны отдыха.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Это уже четвертый участок экотропы. Мы на предыдущих субботниках очищали предыдущие зоны. Мы привлекаем и молодежь из «Минской смены» прошлого года, воспользовавшись ее идеями и при строительстве этой новой экотропы.

Планируется, что на новом участке экотропы появится спортивная площадка для детей младшего и среднего возраста.