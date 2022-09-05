«Довольно большая ступень в жизни». Пионеры Минска вступили в БРСМ

Новости Беларуси. На смену пионерскому галстуку – членский билет БРСМ. Накануне 20-летнего юбилея самой массовой молодежной организации в Минске состоялась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На смену пионерскому галстуку – членский билет БРСМ. Накануне 20-летнего юбилея самой массовой молодежной организации в Минске состоялась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В подобном формате она прошло впервые. Два с половиной десятка столичных старшеклассников попрощались с пионерским галстуком, после чего они вступили в Белорусский республиканский союз молодежи.
Ангелина Зинкевич, ученица гимназии № 40 Минска:
Я с организацией давно знакома, моя мама с ней связана. Когда я ходила в танцевальный коллектив, там были многие мероприятия, связанные с этой организацией. Я участвовала в проектах «100 идей для Беларуси», «Беларусь помнит», «Золотая шайба» и других. Поэтому для меня вступление в эту организацию – довольно большая ступень в жизни.
Церемония прошла у памятника юному партизану-разведчику Марату Казею. Молодежь возложила цветы к бронзовому монументу. Активисты БРСМ зачитали обращение к своим потомкам. Капсулу времени подготовили для молодежи 2052-го.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Эта символическая часть акции по закладке капсулы является связующей нитью. Конечно, в текст мы закладывали фундаментальные основы. Это сохранение исторической памяти, уважение предков, гордость и сохранение гордости перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями за нашу страну, Беларусь, за то, что сейчас делается, в последние десятилетия, чтобы она оставалась такой красивой, стабильной, независимой.
Основные торжества по случаю юбилея БРСМ запланированы на завтра, 6 сентября. Организация известна сотнями полезных проектов. Один из них – «Цифровая звезда». Благодаря ему именно сегодня она загорелась у памятника Марату Казею. С помощью QR-кода теперь можно узнать подробную информацию о жизни и подвигах пионера-героя.