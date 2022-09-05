«Довольно большая ступень в жизни». Пионеры Минска вступили в БРСМ

Новости Беларуси. На смену пионерскому галстуку – членский билет БРСМ. Накануне 20-летнего юбилея самой массовой молодежной организации в Минске состоялась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подобном формате она прошло впервые. Два с половиной десятка столичных старшеклассников попрощались с пионерским галстуком, после чего они вступили в Белорусский республиканский союз молодежи.

Ангелина Зинкевич, ученица гимназии № 40 Минска:

Я с организацией давно знакома, моя мама с ней связана. Когда я ходила в танцевальный коллектив, там были многие мероприятия, связанные с этой организацией. Я участвовала в проектах «100 идей для Беларуси», «Беларусь помнит», «Золотая шайба» и других. Поэтому для меня вступление в эту организацию – довольно большая ступень в жизни.

Церемония прошла у памятника юному партизану-разведчику Марату Казею. Молодежь возложила цветы к бронзовому монументу. Активисты БРСМ зачитали обращение к своим потомкам. Капсулу времени подготовили для молодежи 2052-го.