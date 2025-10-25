Премьера «Королевы». Алеся Державец и Саша Попов исполнили новую песню

Музыка – это прекрасно, а с утра вдвойне. В гости к программе «Новое утро» заглянули люди, которые несут это искусство в массы: Алеся Державец, певица, солистка заслуженного коллектива Национальный академический оркестра имени Михаила Яковлевича Финберга, и Саша Попов, певец.

Сегодня будет музыкальный подарок. Но для начала. Сашу мы видим впервые в нашей студии. Олеся наш друг, частый гость, мы практически все уже о ней знаем. Саша, как долго вы сотрудничаете и как пришли к тому, что у вас родилась совместная песня?

Саша Попов, певец:

Начнем с того, что сотрудничество – это первым делом дружба. А с Алесей я дружу уже, наверное, больше 20 лет. Мы как-то одновременно пришли в оркестр Финберга, и мне, пацану, такому очень зеленому и неопытному, было очень сложно в этой атмосфере, и на меня очень много летело различных шишек. Единственный человек, который никогда не участвовал в интригах, сплетнях и который стоял за меня горой, как сестра, это Алеся. И вот с тех пор я ни с кем не дружу, только с Алесей Державец.

Шоу-бизнес. Шоу есть – бизнеса нет, как говорится. Алеська всегда махала шашкой за меня. Я был таким беззащитным. И эта опора, она по жизни со мной. И уже когда я уехал в Москву, появилась классная песня. У нас будет премьера в Москве 26-го числа.

Я всячески пытаюсь Алесе сейчас помочь, немножечко ее познакомить с российским зрителем. Пока есть у меня такая возможность, силы, энергия и связи. Почему бы не помочь человеку, который в трудную минуту протянул мне руку помощи? Я ее очень люблю и не каждому могу сказать, что это настоящий друг. А она настоящий друг.