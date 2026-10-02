Новости по тегу #Греция

Авторы инициативы связывают это с защитой здоровья: чрезмерное время за экраном негативно влияет на сон, концентрацию и психику.
ЧП произошло в туристическом районе недалеко от Акрополя. Известно о трех пострадавших, двое из них госпитализированы.
Госслужащие выступают против отмены пожизненного статуса и требуют возврата дополнительных зарплат.
В ходе беспорядков пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.
Винтокрылая машина должна была совершить обзорную экскурсию. Однако спустя несколько минут после взлета летательный аппарат рухнул на землю в 30 метрах от взлетной площадки и загорелся.
Сообщается о двух погибших, еще 10 – ранены.
К тушению привлечены около 200 пожарных, в том числе группы из Франции и Румынии.
Один экипаж удалось спасти – пострадавших доставили в больницу. Поиски второго продолжаются, официальной информации об их состоянии пока нет.
Несмотря на все усилия сотен спасателей, которые борются с пламенем при помощи вертолетов, остановить его распространение не удается.
Инцидент произошел возле входа в Акрополь на глазах многочисленных туристов. По их словам, злоумышленник сначала напал на женщину, ее попытался защитить муж, в результате чего завязалась рукопашная схватка.
Протестующие потребовали от правительства закрыть базы Североатлантического альянса в стране. Также выступили за прекращение конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке. Протестующие призывали к миру и дружбе между народами.
Только за сутки на Крит и Гавдос высадились более 300 мигрантов, одна лодка перевозила почти 200 человек.
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