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Новости по тегу #Греция

В Греции рассматривают полный запрет соцсетей для подростков младше 15 лет 
02 октября 2026 07:01

В Греции рассматривают полный запрет соцсетей для подростков младше 15 лет 

В центре Афин прогремел взрыв – есть пострадавшие
25 сентября 2026 11:18

В центре Афин прогремел взрыв – есть пострадавшие

В Афинах прошел митинг госслужащих против внесения изменений в конституцию
17 сентября 2026 06:50

В Афинах прошел митинг госслужащих против внесения изменений в конституцию

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией
24 августа 2026 07:36

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией

В Греции три человека погибли при крушении вертолета
18 августа 2026 11:20

В Греции три человека погибли при крушении вертолета

На греческом острове Саламин из-за пожара эвакуировали 600 человек
17 августа 2026 13:53

На греческом острове Саламин из-за пожара эвакуировали 600 человек

Греция пытается потушить новый лесной пожар
11 августа 2026 06:26

Греция пытается потушить новый лесной пожар

В Греции два вертолета столкнулись при тушении лесного пожара
03 августа 2026 07:31

В Греции два вертолета столкнулись при тушении лесного пожара

На Крите идет массовая эвакуация из-за масштабных пожаров
30 июля 2026 08:33

На Крите идет массовая эвакуация из-за масштабных пожаров

В Афинах мужчина с ножом напал на туристов – есть раненые
21 июля 2026 13:44

В Афинах мужчина с ножом напал на туристов – есть раненые

В Греции прошли антивоенные марши против саммита НАТО в Анкаре
08 июля 2026 11:07

В Греции прошли антивоенные марши против саммита НАТО в Анкаре

Жители Крита выступают против открытия центра для мигрантов
11 июня 2026 07:49

Жители Крита выступают против открытия центра для мигрантов