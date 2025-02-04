Жители Санторини массово покидают остров из-за землетрясений

За двое суток там зафиксированы более 200 землетрясений. Власти призвали людей сохранять спокойствие, но при этом рекомендовали избегать больших скоплений внутри зданий. Закрыты все школы, запрещен доступ в некоторые прибрежные районы. На остров отправлены спасатели и медики. По оценкам сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться еще несколько недель.