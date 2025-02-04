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Жители Санторини массово покидают остров из-за землетрясений

04 февраля 2025 08:01
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Греческий остров Санторини экстренно покидают десятки тысяч местных жителей и туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Санторини массово покидают остров из-за землетрясений-2

За двое суток там зафиксированы более 200 землетрясений. Власти призвали людей сохранять спокойствие, но при этом рекомендовали избегать больших скоплений внутри зданий. Закрыты все школы, запрещен доступ в некоторые прибрежные районы. На остров отправлены спасатели и медики. По оценкам сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться еще несколько недель. 

# Греция # Землетрясение

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