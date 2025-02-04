Жители Санторини массово покидают остров из-за землетрясений

Греческий остров Санторини экстренно покидают десятки тысяч местных жителей и туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Греческий остров Санторини экстренно покидают десятки тысяч местных жителей и туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За двое суток там зафиксированы более 200 землетрясений. Власти призвали людей сохранять спокойствие, но при этом рекомендовали избегать больших скоплений внутри зданий. Закрыты все школы, запрещен доступ в некоторые прибрежные районы. На остров отправлены спасатели и медики. По оценкам сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться еще несколько недель.