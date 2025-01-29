Фермеры заблокировали тракторами автомагистраль в Греции

Они также настаивают на снижении цен на продовольствие, топливо и удобрения. Аграрии заблокировали тракторами автомагистраль, соединяющую север и юг страны. Власти снизили налог на приобретение топлива на 15 евро за литр. Однако по словам фермеров, этого недостаточно. Они разбили палаточный городок прямо на улице и намерены оставаться там, пока их требования не будут выполнены.