Прямой эфир

Фермеры заблокировали тракторами автомагистраль в Греции

29 января 2025 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Греческие фермеры вышли на акции протеста, требуя компенсаций за потери урожая, вызванные засухой, наводнениями и лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры заблокировали тракторами автомагистраль в Греции-2

Они также настаивают на снижении цен на продовольствие, топливо и удобрения. Аграрии заблокировали тракторами автомагистраль, соединяющую север и юг страны. Власти снизили налог на приобретение топлива на 15 евро за литр. Однако по словам фермеров, этого недостаточно. Они разбили палаточный городок прямо на улице и намерены оставаться там, пока их требования не будут выполнены.

# Греция

Другие новости рубрики

Все новости
Coca-Cola отозвала из продажи в Европе часть своих напитков из-за хлоратов
29 января 2025 06:27

Coca-Cola отозвала из продажи в Европе часть своих напитков из-за хлоратов

Экономика Германии продолжит сокращаться третий год подряд
28 января 2025 19:59

Экономика Германии продолжит сокращаться третий год подряд

В Нью-Йорке начались массовые рейды по задержанию мигрантов
28 января 2025 19:57

В Нью-Йорке начались массовые рейды по задержанию мигрантов