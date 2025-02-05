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200 подводных землетрясений произошло в Греции на Санторини

05 февраля 2025 07:22
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Власти Греции закрыли школы на курортном острове Санторини. Меры приняты из-за сейсмической активности – за несколько дней зафиксировано более 200 подводных землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

200 подводных землетрясений произошло в Греции на Санторини-2

На архипелаг также прибыли бригады спасателей. Они круглосуточно наблюдают за ситуацией. Хотя землетрясения не связаны с вулканической активностью, местных жителей и туристов просят соблюдать меры предосторожности. В частности, избегать больших собраний в закрытых помещениях и не посещать морские порты.

# Землетрясения # Греция

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