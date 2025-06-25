Более 400 пожарных Греции продолжают борьбу с пламенем на острове Хиос

Природная катастрофа разворачивается в Греции. Более 400 пожарных продолжают борьбу с пламенем на острове Хиос. Беда объединила спасателей и волонтеров со всей страны, но даже совместными усилиями взять ситуацию под контроль пока не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горят леса и сельхозугодья. Потушить их пытаются не только с земли, но и с воздуха. Круглые сутки в небе работает авиация. Но огонь вновь разгорается из-за сильного ветра и засухи. Люди вынуждены в спешке покидать свои дома. Накануне эвакуацию объявили на юго-западе острова. Власти предупреждают и о высоком риске возгораний в Афинах. Отметим, Греция часто страдает от лесных пожаров. Самый горячий сезон – традиционно лето, когда стоит теплая и засушливая погода.