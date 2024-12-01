Греческий аналитик: Европа окажется между Трампом и популистами

Панайотис Думас, политический аналитик и советник греческой политической партии Ники:

Конечно же, сейчас Трамп хочет остановить войну и начать переговоры с Путиным. Большая часть европейских лидеров окажутся сдавленными между Соединенными Штатами и Трампом и популистскими силами, которые будут давить на них с другой стороны. И мы уже видим, что в Греции произошел определенный сдвиг. Предположительно, мы – консервативное правительство, но мы поддерживали Камалу Харрис. А сейчас уже происходят изменения в нашей повестке, по крайней мере, на словах. И уже мы поддерживаем ситуацию, что нужно перестать поставлять все деньги и вооружение Украине, с одной стороны. С другой стороны, говорится о том, что нужно восстановить отношения с Россией. И, конечно же, это также будет полезно для экономики. Хотя это оптимистический сценарий, мы не знаем, произойдет ли это на самом деле. Но в конечном итоге, давайте будем надеяться, что эта война, которая касается нас всех, не перейдет на более опасный этап. И мы надеемся, что европейские страны продолжат существовать.