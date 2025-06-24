Греческий остров Хиос охвачен лесными пожарами

Сотни жителей вынуждены покинуть свои дома. Огонь разгорается быстро из-за сильного ветра и засухи. Пламя уже приблизилось к деревням и уничтожило большую часть лесов и пастбищ на острове. В некоторых районах возгорания вызвали отключения электроэнергии. Сейчас со стихией борются почти 200 специалистов, задействована авиация. Власти предупреждают о высоком риске возгораний и в Афинах.