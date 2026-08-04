Минское «Динамо-БГУФК» неудачно стартовало в квалификации женской Лиги чемпионов

Футболистки минского «Динамо-БГУФК» неудачно стартовали в квалификации Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым барьером для наших девушек оказался швейцарский «Серветт».

Первый тайм прошел во многом на равных и остался безголевым – команды ушли на перерыв с равными шансами на успех. Однако после возобновления игры соперницы пустили в ход весь свой атакующий потенциал и за семь минут отправили в ворота белорусок три безответных мяча.

Теперь подопечным Юрия Малеева предстоит сыграть за третье место в группе с исландским «Брейдабликом». Поединок состоится 7 августа. В случае успеха соотечественницы выступят в первом квалификационном раунде Кубка Европы.