Прямой эфир

Минское «Динамо-БГУФК» неудачно стартовало в квалификации женской Лиги чемпионов

04 августа 2026 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболистки минского «Динамо-БГУФК» неудачно стартовали в квалификации Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым барьером для наших девушек оказался швейцарский «Серветт». 

Первый тайм прошел во многом на равных и остался безголевым – команды ушли на перерыв с равными шансами на успех. Однако после возобновления игры соперницы пустили в ход весь свой атакующий потенциал и за семь минут отправили в ворота белорусок три безответных мяча. 

Теперь подопечным Юрия Малеева предстоит сыграть за третье место в группе с исландским «Брейдабликом». Поединок состоится 7 августа. В случае успеха соотечественницы выступят в первом квалификационном раунде Кубка Европы.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Насыщенный сезон! Представлен календарь турниров у биатлонистов
04 августа 2026 14:40

Насыщенный сезон! Представлен календарь турниров у биатлонистов

Даниил Бокун заключил пробный контракт с минским «Динамо»
04 августа 2026 12:28

Даниил Бокун заключил пробный контракт с минским «Динамо»

Хоккеисты «Бреста» обыграли «Юность» в Кубка Салея
04 августа 2026 12:21

Хоккеисты «Бреста» обыграли «Юность» в Кубка Салея