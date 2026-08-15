Станислав Суворов покидает пост главного тренера ФК «Днепр»

Накануне двумя матчами стартовал 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Мозырская «Славия» одержала выездную победу со счетом – 3:1 над «Арсеналом». «Днепр» и «Белшина» разошлись миром – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для Станислава Суворова эта игра стала последней на посту главного тренера футбольного клуба «Днепр». Контракт со специалистом будет расторгнут в ближайшее время. Станислав Суворов возглавил команду в декабре 2025 года. За это время под его руководством Днепр провел 19 матчей, в которых одержал 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Имя нового главного тренера будет объявлено на следующей неделе. По неофициальной инфорамции, команду возглавит Игорь Криушенко, который сейчас занимает пост спортивного директора клуба.