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Женский ФК «Динамо-БГУФК» неудачно выступил в квалификации ЛЧ

07 августа 2026 20:15
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Женский футбольный клуб «Динамо-БГУФК» неудачно выступил в квалификации Лиги чемпионов. Девушки провели 2 встречи, потерпели 2 поражения и распрощались с Еврокубками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Во втором матче бело-голубые уступили «Брейдаблику». При этом все шансы на то, чтобы победить, имелись. Белоруски вели вплоть до компенсированного времени. На 5-й дополнительной минуте представительницы Исландии сравняли цифры на табло – 2:2. У нас оба раза отличилась Анна Пилипенко. В экстра-тайме лучше действовал соперник, сумев отправить мяч в цель. Таким образом, подопечные Юлия Малеева возвращаются ни с чем и продолжат играть в чемпионате страны.

# Футбол

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