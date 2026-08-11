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Трамп о возможном уходе Инфантино: ФИФА допустила бы ужасную ошибку

11 августа 2026 11:55
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Трамп о возможном уходе Инфантино: ФИФА допустила бы ужасную ошибку-0

Президент США Дональд Трамп высказался касаемо потенциальной замены Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола, пишет ТАСС.

По мнению главы Белого дома, подобное решение для ФИФА стало бы ужасной ошибкой в случае даже рассмотрения возможности смены президента федерации Джанни Инфантино. «Он великолепен», – подчеркнул Трамп, указав на успешное проведение чемпионата мира в 2026 году. «Если он уйдет, то это никогда больше не будет успешным и не принесет прибыли», – отметил Трамп, подразумевая проведение ЧМ по футболу в будущем.

В материале New York Post ранее сообщалось, что Трамп был бы рад видеть Инфантино следующим генеральным секретарем ООН. Также было отмечено, что Инфантино сблизился с Трампом в период футбольного ЧМ-2026.

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Фото: Pinterest

# Футбол

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