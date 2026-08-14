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Беларусь осталась в топ-50 клубного рейтинга УЕФА

14 августа 2026 17:54
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Беларусь сохранила место в топ-50 клубного рейтинга УЕФА после завершения третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне «МЛ Витебск» в номинально домашнем поединке проиграл боснийскому «Борацу». Неделю назад соперники были сильнее – 1:0. По ходу ответной встречи северяне сумели восстановить паритет стараниями Денильо Клеонизе. 

В овертайме оппоненты еще по разу огорчили друг друга, но в серии послематчевых пенальти наша команда уступила – 2:4. Минское «Динамо» после минимального поражения от португальской «Браги» на выезде не смогло взять реванш. Встреча завершилась в безголевую ничью. 

Борисовский БАТЭ выбыл из розыгрыша после второй отборочной стадии. Суммарно отечественные дружины на континентальной арене заработали более 3 миллионов евро. На данный момент Беларусь находится на 44-й позиции рейтинга. Это значит, что в следующих двух сезонах мы будем представлены четырьмя клубами.

# Футбол

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