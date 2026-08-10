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«Минск» одержал третью подряд победу в ЧБ по футболу

10 августа 2026 11:26
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«Минск» одержал третью кряду победу в чемпионате страны по футболу. В рамках 17‑го тура команда удачно сыграла в гостях в Гомеле. Судьбу встречи решил единственный гол: на 14‑й минуте Георгий Кукушкин срезал мяч в собственные ворота, после этого счет не менялся, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Из других итогов стоит отметить крупные победы «Нафтана» и «Славии», а также результативный матч в Барановичах. Напомним, лидеры чемпионата пропускали тур из‑за занятости в еврокубках. На вершине турнирной таблицы – минское «Динамо». На два балла меньше у «МЛ Витебска» и «Ислочи».

# Футбол

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