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Женский клуб «Динамо-БГУФК» уступил в первом матче квалификации Лиги чемпионов

04 августа 2026 12:15
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«Динамо-БГУФК» разгромно уступило в квалификации женской Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встретившийся на турнирном пути швейцарский «Серветт» не оставил шансов подопечным Юрия Малеева – 3:0. Отличались 16-летняя Гаранс Нейн, а также Лаура Стрик и Магдалена Собаль.

Далее минчанки проведут матч за третье место в квартете против проигравшего в паре «Брейдаблик» – «Актобе». В случае победы над будущим оппонентом соотечественницы поборются за выход в общий этап Кубка Европы – их путь начнется с первого квалификационного раунда.

# Футбол

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