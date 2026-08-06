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«МЛ Витебск» и минское «Динамо» проведут стартовые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

06 августа 2026 17:45
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«МЛ Витебск» и минское «Динамо» 6 августа проведут стартовые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Александра Шагойко на выезде будет противостоять португальской «Браге». Игра пройдет на местном муниципальном стадионе. Начало поединка – в 21 час 30 минут. Судить этот матч будет бригада арбитров из Австрии. Наставник «Динамо» накануне игры оценил уровень соперника.

«МЛ Витебск» и минское «Динамо» проведут стартовые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций-2

Александр Шагойко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Высокая игра, высокий прессинг, это давление постоянное на поле группы атаки, это хорошее завершение. В целом техничная команда, очень техничная команда, и любой из игроков атаки может завершить. Мы понимаем силу соперника и понимаем свои слабые и сильные стороны. А кто фаворит мы сможем выяснить по истечении двух игр. Отсутствие наших зрителей-болельщиков не добавляет нам положительных эмоций. В целом, мы играем без зрителей – это тоже минус огромный. Но как есть.

«МЛ Витебск» сыграет с боснийским клубом «Борац». Выездной матч состоится на стадионе в Баня-Луке. Стартовый свисток прозвучит также в 21 час 30 минут. Поединок рассудит бригада арбитров из Нидерландов. 

Ответные поединки состоятся 13 августа: «Динамо» сыграет с «Брагой» в Болгарии, а «МЛ Витебск» примет «Борац» в Венгрии. 

# Футбол # Александр Шагойко

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