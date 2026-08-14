«МЛ Витебск» и «Динамо-Минск» завершили выступление в Лиге конференций

Белорусские футбольные клубы завершили выступление в Лиге конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Непреодолимым барьером оказался третий квалификационный раунд. «МЛ Витебск» в номинально домашнем поединке в Венгрии уступил боснийскому «Борацу». Неделю назад соперники были сильнее – 1:0. По ходу ответной встречи Денильо Клеонизе вывел северян вперед. В овертайме Матей Декет восстановил равновесие, но в самом конце дополнительного времени Артем Концевой прямым ударом со штрафного забил победный гол – 2:1. Однако в серии послематчевых пенальти белорусы уступили – 2:4.

Минское «Динамо» после минимального поражения от португальской «Браги» на выезде – 0:1 в номинально домашнем противостоянии не смогло взять реванш. Встреча завершилась в безголовую ничью.